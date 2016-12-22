Михалков раскритиковал идею лишать фильмы господдержки из-за сцен курения

Режиссер Никита Михалков выступил против идеи отказать в господдержке фильмам, в которых есть сцены курения. По его мнению, такое ограничение будет раздражать как съемочные группы, так и аудиторию.

«Это пример, который может превратить добрую идею борьбы с курением в звероподобную бессмыслицу, которая только раздражит зрителей и авторов», — приводит RNS слова Михалкова.

«Снимать картину про войну некурящих — это всё равно что монолог Петра I из романа Алексея Толстого, произнесенный после того, как он опился морсом», — добавил режиссер.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство дало отрицательный отзыв на эту инициативу, и назвал предложение лишать господдержки за демонстрацию сцен курения «медицинской цензурой».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила, что государство должно иметь право потребовать от автора фильма, имеющего господдержку, не демонстрировать сцены курения. Эмоции героев, которые режиссер пытается передать через сцены курения, можно донести до аудитории «другими путями», заявила она. О том, что Минздрав выступил с такой идеей, ранее писала газета «Известия» со ссылкой на документы министерства.