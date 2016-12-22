В гостинице на Пхукете нашли тело погибшего российского туриста

В гостинице на тайском курорте Най-Янг на Пхукете был найден повешенным российский турист, сообщает издание The Phuket News.

Его тело, по информации сотрудников местных правоохранительных органов, работники отеля обнаружили в четверг, 1 июня. Информация об инциденте, как пишет The Phuket News, поступила в полицию в тот же день в 17:40 по местному времени.

Погибшим, как рассказали полицейские, оказался 42-летний мужчина. В гостинице он, по словам собеседников издания, зарегистрировался 29 мая один. В четверг, 1 июня, россиянин должен был покинуть тайский отель, однако этого он не сделал, что вызвало подозрения у персонала.

Информацию о гибели российского туриста «РИА Новости» позже подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов. «Мы получили официальное уведомление о смерти россиянина от полиции провинции Пхукет», — заявил он, отметив, что в уведомлении было сказано: «при осмотре места происшествия не найдено никаких следов борьбы».

«Полиция рассматривает версию самоубийства как основную», — заключил дипломат.