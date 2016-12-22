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Путин предложил «таблетку» из-за «истерии» о встречах посла России в США
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Путин предложил «таблетку» из-за «истерии» о встречах посла России в США
ПМЭФ-2017, 17:49
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Путин предложил «таблетку» из-за «истерии» о встречах посла России в США

Президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал «истерией» сообщения в СМИ о встречах посла России в США Сергея Кисляка и посоветовал распространяющим подобные сообщения, «принять таблетку». Заседание транслировал телеканал РБК.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

О том, что бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России в феврале 2017 года сообщала газета The New York Times.

По словам Путина, он «об этом ничего не знал — с кем они там встречались, о чем говорили, — да ни о чем не говорили!» «Нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения», — добавил президент России.

Президент подчеркнул, что никаких договоренностей с представителями Белого дома о снижении антироссийский санкций не было. «Даже не успели начать переговоры» — отметил Путин.

Кремль ранее объяснял сложные отношения между Россией и США «русофобскими припадками». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «ежедневное, даже ежечасное раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений со стороны США. Он подчеркнул, что попытки нападок на посла России в США Сергея Кисляка являются «абсолютно неприемлимыми».

Теги: Путин , США , двусторонние отношения , Сергей Кисляк
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