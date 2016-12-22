Во Львове эвакуировали пассажиров рейса в Стамбул после сообщения о бомбе

Железнодорожный отдел полиции Львова на Украине проверяет сообщения о минировании самолета, который должен был лететь по маршруту Львов — Стамбул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной львовской полиции.
Экипаж самолета и более 70 пассажиров рейса эвакуировали.
В сообщении полиции говорится, что о минировании им сообщил сотрудник Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в 13:20 по местному времени. По словам собеседника, о том, что в самолете заложена бомба, заявила во время посадки на рейс 54-летняя жительница Киева, пассажирка рейса Львов — Стамбул.
В ходе проверки этого самолета, которая закончилась в 14:30 по местному времени, взрывчатки не обнаружили. Об этом написал вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в своем микроблоге в Twitter.