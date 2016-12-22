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Додон призвал страны перестать быть пешками «в геополитических» шахматах
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Додон призвал страны перестать быть пешками «в геополитических» шахматах
ПМЭФ-2017, 17:16
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Додон призвал страны перестать быть пешками «в геополитических» шахматах

Президент Молдавии Игорь Додон, обратившись к властям государств, которые видят будущее своего народа через «розовые очки» однополярного мира, призвал их перестать «играть роль пешек» в «геополитических шахматных баталиях». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который транслировал телеканал РБК.​

«Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через «розовые очки» однополярного мира», — объявил молдавский лидер. «Опомнитесь!» — провозгласил он, призвав власти этих государств перестать «играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях».

«Не давайте себя использовать как региональное «пушечное мясо» для решения геополитических затей», — пояснил политик, также посоветовав им вспомнить, когда они будут принимать «решение, для будущего своего народа», про Конфуция.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

«Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов», — подчеркнул молдавский президент, уточнив, что «любые санкции и любые фобии» он считает контрпродуктивными.

«Молдова», как пояснил Додон, «не должна и не будет строить отношения с теми, кто хотят навязать» им то, что им не нужно. «Приходите в гости. Мы гостеприимный народ», — заключил глава государства, заметив при этом, что «не надо заставлять» Кишинев принимать чужие законы и ценности. «Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски», — резюмировал политик.

Ранее, 29 мая, в Молдавии персонами нон грата были объявлены пять российских дипломатов. Додон, однако, тогда высылку представителей российской дипмиссии осудил. Как пояснял премьер Молдавии Павел Филип, это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб.

Спустя несколько дней, 31 мая, Россия в ответ на действия молдавских властей объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в Москве. Им было предписано покинуть страну в течение трех дней.

Теги: ПМЭФ , Игорь Додон
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