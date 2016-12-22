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СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва
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СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва
Общество, 17:05
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СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва

Пожар в подвале воинской части на юго-западе Москве по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2, мог произойти из-за взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар в воинской части начался днем 2 июня 2017 года. В подвале находится оружейная комната воинской части. Из здания воинской части были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал.

Возгорание на площади около 10 кв. м было локализовано в 16:24, рассказали РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Информация о пострадавших нам не поступала», — сказал собеседник РБК, отметив, что о взрыве также неизвестно.

Теги: Москва , взрыв , пожар , воинская часть
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