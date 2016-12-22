СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва
Общество, 17:05
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СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва
Пожар в подвале воинской части на юго-западе Москве по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2, мог произойти из-за взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар в воинской части начался днем 2 июня 2017 года. В подвале находится оружейная комната воинской части. Из здания воинской части были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал.
Возгорание на площади около 10 кв. м было локализовано в 16:24, рассказали РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
«Информация о пострадавших нам не поступала», — сказал собеседник РБК, отметив, что о взрыве также неизвестно.