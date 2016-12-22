Путин призвал «искать улицы с двусторонним движением» в отношениях стран

Президент Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в вопросе отношений с другими странами важно не заходить в тупики и «искать улицы с двусторонним движением». Заседание транслировал телеканал РБК.

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​По словам президента, такая задача стоит также перед председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Мы когда-то с ними договорились, что будем вместе собираться и решать проблемы. Эта работа пошла так, что к ней захотели присоединиться и Бразилия и ЮАР. Так возник БРИКС», — заявил Путин. Он считает, что это «очень позитивные процессы», добавив, что такого же мнения придерживается и лидер КНР.

«Мы 40 лет вели с Китаем переговоры о пограничных вопросах. Но мы сделали это. С Индией не было вообще никаких проблем никогда. Надеюсь, что никогда и не будет» — подчеркнул президент России.

Ранее Путин заявил, что перед мировой экономикой стоят долгосрочные вызовы, которые не оставляют времени на «геополитические игры» и «склоки», передавал корреспондент РБК с пленарного заседания ПМЭФ.