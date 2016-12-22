Путин призвал благодарить Трампа за «холодину» в Петербурге во время ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, комментируя выход США из Парижского соглашения по климату, в шутку предложил обвинить в погоде, установившейся в конце мая — начале июня в центральной части России, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и «американский империализм». Об этом глава России заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который транслировал телеканал РБК.

Таким образом политик ответил на вопрос ведущей заседания форума журналистки NBC News Мегин Келли. Она заметила, что европейские лидеры оперативно отреагировали на решение Трампа по Парижскому соглашению, вменив это ему в вину.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров», — также ответил на это президент, добавив, что «по крайне мере они (главы стран Европы. — РБК) так не считают».

«Но у нас, конечно, есть свое отношение к Парижскому соглашению», — сообщил Путин. Этот документ российский лидер назвал «хорошим», «правильным», а также «направленным на решение одной из глобальных проблем».

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«Речь идет о том, чтобы не допустить роста температуры на два градуса. Но мы должны быть благодарны Трампу — сегодня здесь холодина такая», — отметил политик, добавив, что теперь «можно всё свалить» на президента США и «американский империализм».

О выходе США из Парижского соглашения Трамп объявил 1 июня. Документ определяет мировой план действий, которые необходимы для того, чтобы избежать «опасного изменения климата» путем сдерживания глобального потепления. Участие в нем Соединенных Штатов, по мнению американского лидера, «в нынешних условиях» перестало быть выгодно для США.

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Ранее 2 июня москвичи и петербуржцы сообщили в социальных сетях о выпавших в их городах осадках в виде града и снега с дождем.

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При этом заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков заявлял РБК, что на столичных метеостанциях центра снег зафиксирован не был.