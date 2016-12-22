Совфед одобрил кандидатуру нового постпреда России при ООН

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Василия Небензи в качестве постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов на Петербургском международном экономическом форуме.

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Гатилов отметил, что Небензе предстоит главный этап утверждения на должность постпреда — подписание указа президентом России.

25 мая кандидатура Небензи была представлена Геннадием Гатиловым в комитет Госдумы по международным делам.

Должность постпреда стала вакантной после того, как в феврале 2017 года скончался российский дипломат Виталий Чуркин. Он занимал должность постпреда с апреля 2006 года.

Василий Небензя работает в дипломатической сфере с 1983 года. В 1996–2000 годах Небензя был советником, а затем старшим советником постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2006–2011 годах занимал пост заместителя постоянного представителя при ВТО в Женеве. В 2011–2012 годах стал заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. С 1 июня 2013 года является заместителем министра иностранных дел России.