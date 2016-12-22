ЦБ заявил о планах российской биржи допустить криптовалюту к торгам

Одна из бирж России планирует допустить к торгам ​криптовалюту. Об этом сообщил первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет», — уточнил он. При этом он не сказал, о какой бирже идет речь.

В то же время глава Московской биржи Александр Афанасьев рассказал журналистам на ПМЭФ, что вопрос запуска торгов криптовалютами «постоянно находится в фокусе нашего [Мосбиржи] внимания». Вместе с тем он подчеркнул, что Московская биржа может «экспериментировать только в правовом поле». «Сейчас этот вопрос в несколько подвешенном состоянии», — добавил Афанасьев.

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​Ранее зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на ПМЭФ заявила, что ЦБ изучает возможность создания в России национальной криптовалюты. В настоящий момент разрабатываются уже несколько пилотных проектов, добавила она.

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Скоробогатова отметила, что создать в России национальную виртуальную валюту возможно на основе технологии распределенных реестров. «Более подробно мы можем вернуться к этой теме через два-три года, когда мы будем иметь наработки», — заключила она.