Рейс Red Wings в Крым задержали на 10 часов из-за неисправности тормозов

Вылет рейса ИН708 авиакомпании Red Wings из Омска в Симферополь задержали на восемь часов из-за неисправности тормозов самолета Ту-204. Об этом заявила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает ТАСС.

«По наиболее актуальной информации задержка составляет девять часов. Расчетное время вылета – 18:30 по местному времени (16.30 мск — РБК)», — рассказал РБК оператор справочной службы Red Wings Андрей Лазурко.

По словам представителя прокуратуры, неисправность обнаружили во время предполетного досмотра. В итоге 177 пассажиров ждут вылета в Омском аэропорту. Их обеспечили напитками и горячим питанием, а желающие размещены в гостинице, жители Омска отправились домой. Предположительно, самолет должен вылететь в 19:00 по местному времени (16:00 по мск).

Из информации, размещенной на табло аэропорта, следует, что регистрация пассажиров на рейс закончится в 17:50 по местному времени (14:50 по мск).

В аэропорту Омска ТАСС заявили, что из Москвы прибыла «запасная деталь», и ее уже устанавливают на самолет. При этом в аэропорту не пояснили, о какой детали идет речь.​ В справочной службе воздушной гавани заявили, что по расписанию рейс должен был вылететь в 9:30 по местному времени (6:30 по мск).