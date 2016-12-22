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Глава Samsung Mobile в России ушел из компании
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Глава Samsung Mobile в России ушел из компании
Бизнес, 15:48
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Глава Samsung Mobile в России ушел из компании

Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф покинул компанию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на самого топ-менеджера. В беседе с изданием Граф пояснил, что сам принял такое решение.

Топ-менеджер отметил, что в общей сложности проработал в структурах Samsung почти 13 лет, из них три года он возглавлял российское представительство Samsung Mobile. «Наверное, просто пришло время — я достиг здесь максимума», — заявил газете «Ведомости» Граф, подчеркнув, что все главные процессы, которыми он руководил, завершены.

Говоря о своих планах на будущее, топ-менеджер заявил, что в ближайшие месяцы намерен отдыхать и выступать консультантом для нескольких интернет-проектов.

Представитель Samsung Наталья Малева подтвердила РБК уход Аркадия Графа. По ее словам, его обязанности на позиции исполнительного директора будет исполнять Дмитрий Гостев, который до этого отвечал за продажи продукции.

Граф руководил Samsung Electronics в России с июля 2014 года.

Теги: Аркадий Граф , Samsung Mobile
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