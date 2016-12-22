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Бастрыкин поручил проконтролировать проверку избиения ребенка в Москве
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Бастрыкин поручил проконтролировать проверку избиения ребенка в Москве
Общество, 15:39
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Бастрыкин поручил проконтролировать проверку избиения ребенка в Москве

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СКР по столице взять под контроль проверку информации об избиении ребенка матерью его сверстника в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее, 31 мая, об инциденте со ссылкой на собственный источник сообщал телеканал РЕН ТВ. По данным издания, 30 мая пострадавший мальчик «с царапинами и ушибом грудной клетки» попал в больницу. Однако на следующий день, как передавал телеканал, якобы этот же ребенок рассказал журналистам о произошедшем.

По словам мальчика, конфликт начался на детской площадке после того, как он увидел у своего сверстника мяч и решил пнуть по нему ногой. Однако хозяин мяча, как уточнил ребенок, игрушку отобрал, и тогда пострадавший его толкнул. Ребенок, как сообщили РЕН ТВ, упал, а затем пошел домой, но через некоторое время на площадке появилась мама обиженного мальчика.

«Берет за шею и поднимает, потом начинает меня руками по лицу бить и бросает», — сообщил ребенок телеканалу, уточнив, что также он получил два удара ногой.​

«По материалам журналистов, 29 мая мать ребенка, которого на улице толкнул сверстник из-за мяча, избила подростка — ученика пятого класса», — говорится на сайте СК.

В результате происшествия у мальчика, по информации представителей ведомства, «были диагностированы телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и различные ушибы». «При этом, по утверждению авторов материалов, женщина грозилась пятикласснику убийством, ссылаясь на друзей из правоохранительных органов, благодаря которым о его смерти никто не узнает», — заметили работники правопорядка, подчеркнув, что «материал этой проверки был истребован из органов полиции».

В настоящее время изучением обстоятельств инцидента занимаются следователи. «Уже установлены все его участники и очевидцы, опрошены, в том числе родители пострадавшего мальчика, готовятся документы для назначения судебно-медицинской экспертизы», — заключили в ведомстве, пояснив, что по итогам проверки сотрудники правоохранительных органов «дадут правовую оценку действиям женщины в отношении ребенка».

Теги: СКР , проверка , избиение , Александр Бастрыкин
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