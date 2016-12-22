Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату

Американский миллиардер Майкл Блумберг пожертвует ООН $15 млн после выхода США из соглашения по климату. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление Блумберга.

Деньги будут переданы через благотворительный фонд Блумберга для поддержания работы Рамочной конвенции ООН об изменении климата, говорится в заявлении. По мнению миллиардера, организация может потерять большую сумму из-за выхода США из соглашения, говорится в пресс-релизе.

«Не американцы выходят из Парижского соглашения по климату. Как раз наоборот — мы продвигаемся вперед», — приводит Forbes слова Блумберга.

О том, что США выйдет из Парижского соглашения по климату американский президент Дональд Трамп заявил 1 июня. Он пояснил, что в нынешних условиях соглашение для страны невыгодно. Если США будут исполнять все положения соглашения, то к 2025 году страна может потерять 2,7 млн рабочих мест, уточнил Трамп. Он пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для граждан США.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал выход США из соглашения «большим разочарованием». «Крайне важно, чтобы США оставались лидером по экологическим вопросам», — отметил он. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от инциативы США пересмотреть положения Парижского соглашения.

Помощник российского президента Андрей Белоусов заявил, что Парижское соглашение по климату без участия США «будет недееспособно, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов».