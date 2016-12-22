Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
ПМЭФ: LIVE
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,90 56,35 EUR Нал. 63,99 63,32 USD Бирж. 56,58 +0,20 EUR Бирж. 63,75 +0,53 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1872,41 +0,15% РТС 1042,47 -0,30% Brent 49,58 -1,63% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7556,00 +0,16%
Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату
Лента новостей
Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа 16:16, Бизнес Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату 16:08, Политика Шувалов допустил появление законов для «защиты» человека от роботов 16:05, Политика Сбивший двух девочек в Москве водитель получил 3 года ограничения свободы 15:52, Общество СК начал проверку после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске 15:50, Общество Глава Samsung Mobile в России ушел из компании 15:48, Бизнес В России стартовал тестовый режим оплаты дорог единым транспондером 15:47, Бизнес Вагит Алекперов — РБК: «Нам не нужна нефть по $100» 15:44, Бизнес «Не тратить время на распри»: главное из выступления Путина на ПМЭФ 15:40, Бизнес Бастрыкин поручил проконтролировать проверку избиения ребенка в Москве 15:39, Общество Урок выживания: как открыть частную школу 15:34, Свое дело Путин призвал страны не тратить силы на «склоки и геополитические игры» 15:30, Политика Мантуров назвал объем первой партии автомобилей «Кортеж» для Путина 15:28, Политика «Буйных мало»: как Греф, Кудрин и Глазьев спорили о реформах 15:18, Экономика Дзюба покинул сборную России и пропустит Кубок конфедераций 15:12, Спорт В Минкультуры прокомментировали письмо в СК о студии Серебренникова 15:07, Политика Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня из-за роботов 15:01, Общество AliExpress опроверг партнерство с МТС по программе кешбэка 14:59, Бизнес В США продали особняк Мэрилин Монро за $7,25 млн 14:54, Общество Основатель QIWI продал акции и покинул компанию 14:53, Бизнес В Эстонии сгорел склад с химикатами 14:47, Общество Путин поздоровался с участниками Петербургского форума словом «вольно» 14:40, Политика  Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек 14:40, Общество ​Костин заявил об ожидании «легкой победы» Путина на выборах-2018 14:37, Общество В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией» 14:34, Политика В России начали разработку альтернативного проекта о пользовании big data 14:33, Технологии и медиа Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа 14:28, Экономика Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова 14:28, Общество
Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату
Политика, 16:08
0
Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату

Американский миллиардер Майкл Блумберг пожертвует ООН $15 млн после выхода США из соглашения по климату. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление Блумберга.

Деньги будут переданы через благотворительный фонд Блумберга для поддержания работы Рамочной конвенции ООН об изменении климата, говорится в заявлении. По мнению миллиардера, организация может потерять большую сумму из-за выхода США из соглашения, говорится в пресс-релизе.

«Не американцы выходят из Парижского соглашения по климату. Как раз наоборот — мы продвигаемся вперед», — приводит Forbes слова Блумберга.

О том, что США выйдет из Парижского соглашения по климату американский президент Дональд Трамп заявил 1 июня. Он пояснил, что в нынешних условиях соглашение для страны невыгодно. Если США будут исполнять все положения соглашения, то к 2025 году страна может потерять 2,7 млн рабочих мест, уточнил Трамп. Он пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для граждан США.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал выход США из соглашения «большим разочарованием». «Крайне важно, чтобы США оставались лидером по экологическим вопросам», — отметил он. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от инциативы США пересмотреть положения Парижского соглашения.

Помощник российского президента Андрей Белоусов заявил, что Парижское соглашение по климату без участия США «будет недееспособно, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов».

Теги: США , Bloomberg , климат , Соглашение
Главное
Путин призвал страны не тратить силы на «склоки и геополитические игры» Политика
Материалы по теме
Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату Политика
Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату Политика
Кремль назвал безальтернативным Парижское соглашение по климату Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку