Мантуров назвал объем первой партии автомобилей «Кортеж» для Путина

В спецгараж Федеральной службы охраны (ФСО) России в декабре 2017 года передадут 14 автомобилей проекта «Кортеж». Об этом заявил «РИА Новости» глава Минпромторга России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В декабре мы сдаем четырнадцать машин в парк. Это пробная [партия]. А потом начинается серийное [производство] — со следующего года», — сообщил Мантуров.

Макет автомобилей проекта «Кортеж» (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

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В апреле 2016 года Мантуров сообщал, что президент России Владимир Путин получит автомобиль проекта «Кортеж» к началу 2018 года. По его словам, в первый год планируется выпустить 200 автомобилей. К 2020 году планируется наладить выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Мантуров отметил, что также ведомство ведет переговоры с Министерством обороны, которое заинтересовалось бронированными внедорожниками. «Вообще никаких ограничений нет: хотите бронированный лимузин — сделают», — подчеркнул министр.

Проект «Кортеж» был запущен в феврале 2014 года. Предполагаемые инвестиции в проект составляли 23–24 млрд руб. В проект «Кортеж» входит создание лимузина, седана, внедорожника и минивэна на единой модульной платформе. Автомобили предназначены для первых лиц государства. Проектом занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Сборкой автомобилей «Кортеж» займется компания Ford-Sollers в Елабуге, сообщали СМИ. Покрышки для автомобилей произведут в Татарстане на ОАО «Нижнекамскшина».

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