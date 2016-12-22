В Минкультуры прокомментировали письмо в СК о студии Серебренникова

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Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа

Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова