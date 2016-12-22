В Минкультуры прокомментировали письмо в СК о студии Серебренникова

Министерство культуры России направило в Следственный комитет письмо с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили выделенные «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова субсидии.
Фотографию письма опубликовал на своем канале в Telegram журналист Леонид Давыдов, также его в своем Twitter разместил Марат Гельман. Просьба подана замминистра культуры Николаем Малаковым на имя руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова.
В Министерстве культуры заявили, что письмо было написано уже после того, как в СМИ появились сообщения «о действиях следственных органов», сообщает телеканал «Дождь». В ведомстве заявили, что обращение в СК является стандартной практикой.
«Учитывая, что ведомством в 2011–2014 годах выделялись субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа», было принято обоснованное решение обратиться в следственные органы», — отметили в министерстве.
23 мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Серебренникова прошли обыски. После них бывшему главе «Седьмой студии» Юрию Итину предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а бывшего бухгалтера стадии Нину Масляеву заподозрили в хищении бюджетных средств в размере 200 млн руб.
В поддержку Кирилла Серебренникова выступили многие российские и зарубежные актеры, режиссеры и общественные деятели, режиссер Андрей Звягинцев назвал обыски «очевидным политическим жестом устрашения». Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в ведомстве знали о расследовании дела, и выразил надежду на то, что следствие будет непредвзятым.