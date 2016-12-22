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Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня из-за роботов
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Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня из-за роботов
ПМЭФ-2017, 15:01
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Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня из-за роботов

В XXI веке продолжительность рабочего дня может быть сокращена с нынешних восьми часов до пяти-шести часов. Об этом в ходе панельной сессии ПМЭФ-2017 заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

По словам Топилина, сократить рабочий день помогут роботы, которые будут брать на себя часть обязанностей работников. «XX век — это век восьмичасового рабочего дня. Может, в XXI веке стандарт будет четыре часа, может быть, пять, может быть, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа всё будем отрабатывать, а потом будем заниматься своими делами», — рассказал Топилин.

При этом министр отметил, что сокращение продолжительности рабочего дня не должно обозначать сокращение уровня оплаты. «Это не будет значить, что зарплата будет падать, зарплата должна расти», — подчеркнул он.

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В сентябре 2016 года вице-премьер правительства Ольга Голодец исключила возможность сокращения рабочего дня в России. Она подчеркнула, что этот вопрос касается уровня производительности труда, по которому Россия отстает от ряда развитых стран.

Максим Топилин 19 мая рассказал, что Минтруд совместно со Сбербанком намерен запустить пилотный проект по введению электронных кадровых документов. По словам министра, это позволит сократить издержки работодателей и будет способствовать легализации труда.

Теги: Минтруд , Максим Топилин
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