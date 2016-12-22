В Эстонии сгорел склад с химикатами

В Эстонии в волости Раэ в уезде Харьюмаа возник пожар в ангаре с химикатами машиностроительного предприятия Hekotek. Об этом спасательный департамент Эстонии сообщил 2 июня в своем Twitter.

Сообщение о пожаре поступило в департамент в 10:57 утра по местному времени.

«Сильный ветер относит дым, в котором могут содержаться ядовитые вещества, в сторону жилых домов. Спасатели рекомендуют жителям волости Раэ и поселка Юри держать окна и входные двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу», — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить только через 3 часа.

https://twitter.com/paasteamet/status/870581839173496832