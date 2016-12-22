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В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией»
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В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией»
Политика, 14:34
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В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией»

Переброска американскими военными бомбардировщиков B-52 из США в Европу «дестабилизирует» ситуацию и наносит ущерб международной безопасности, заявил «РИА Новости» глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. ​

«Нам, разумеется, хорошо известно о перемещении бомбардировщиков B-52 из Луизианы в Великобританию», — пояснил собеседник агентства, отметив, что Москва также знает и о планах подключения военной техники США «к ряду ранее объявленных учений, которые пройдут в конце мая—июне этого года».

«То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе», — отметил Ульянов, подчеркнув, что, по его мнению, «наращивание отдельными странами и их союзами своих военных потенциалов, тем более поблизости от рубежей нашей страны, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку».

Ранее о том, что США дислоцировали в Великобританию сверхдальние бомбардировщики-ракетоносцы B-52, а также 800 военных летчиков, телеканал CNN сообщал 2 июня со ссылкой на заявление американских Военно-воздушных сил. Все они, по данным военных, должны будут принять участие в совместных учениях стран НАТО, которые состоятся в июне в Балтийском море, Арктике, а также на территории ряда граничащих с Россией стран.​

Такое решение президент США Дональд Трамп, как подчеркивал CNN, принял после встречи с членами Североатлантического альянса в Брюсселе, после того как несколько лидеров коалиции «поставили под сомнение будущее лидерство США на мировой арене» в сфере безопасности.

Теги: Россия , США , НАТО , МИД , бомбардировщики
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