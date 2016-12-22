​Костин заявил об ожидании «легкой победы» Путина на выборах-2018

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает «легкой победы» Владимира Путина в первом туре выборов президента России в 2018 году. Об этом он заявил на ПМЭФ-2017, передает агентство «Интерфакс».

По его словам, участие Путина в предстоящих выборах «всем представляется разумным», так как уровень его поддержки среди россиян составляет более 70%. Костин подчеркнул, что при таком уровне поддержки любой политический лидер «просто не может не пойти на выборы».

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

Глава ВТБ добавил, что «наверное высказывает общее мнение» относительно общего ожидания, что российский политический лидер пойдет на выборы и выиграет их в первом туре. «На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», — подытожил он.