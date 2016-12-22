Голикова предложила объединить государственные страховые фонды

Целесообразно объединить государственные внебюджетные фонды, входящие в систему социального страхования. Об этом заявила глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в кулуарах ПМЭФ-2017, передает «РИА Новости».

По ее словам, если это произойдет, власти могут снизить административные расходы.

В России сейчас есть три государственных внебюджетных фонда: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России. Их бюджеты формируются за счет страховых взносов, общая ставка равняется 30% от фонда оплаты труда. Правительство рассматривает снижение ставки до 22% с одновременным повышением НДС, чтобы компенсировать доходы, выпадающие из бюджетной системы.

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Голикова считает, что в этой системе нужна серьезная реформа — объединение фондов или перераспределение ресурсов между этими фондами. Однако перед этим, по мнению главы Счетной палаты, власти должны решить, что произойдет с «расходной частью этих фондов, с их обязательствами, с тем, как будет обеспечена система здравоохранения, система оплаты больничных листов, нетрудоспособности и так далее». Она подчеркнула, что тема неприятная и сложная с точки зрения модернизации законодательства и понимания. Но, по словам Голиковой, «простых решений» здесь быть не может.