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Внешэкономбанк нашел решение по проблемным активам в размере 1 трлн руб.
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Внешэкономбанк нашел решение по проблемным активам в размере 1 трлн руб.
ПМЭФ-2017, 14:05
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Внешэкономбанк нашел решение по проблемным активам в размере 1 трлн руб.

Внешэкономбанку (ВЭБ) удалось найти решение по проблемным активам, стоимость которых составляет порядка 1 трлн руб. Об этом глава ВЭБ Сергей Горьков заявил в интервью телеканалу РБК.

По его словам, ВЭБ сформировал портфель проблемных активов объемом 1,5 трлн руб. Большая часть кейсов из этого портфеля была решена. «ВЭБ сформировал портфель, который нельзя назвать прекрасным, у него есть определенные проблемы. Мы оценивали проблемный портфель в 1,5 трлн руб. В целом, больше триллиона удалось решить, найти решение», — рассказал он.

При этом он отметил, что найти решения для оставшихся активов в размере 500 млрд руб. необходимо в этом году.

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В мае стало известно​, что ВЭБ может продать свой дочерний банк на Украине — Проминвестбанк — группе DCH, подконтрольной украинскому предпринимателю Александру Ярославскому. DCH намерена в ближайшее время подать соответствующую заявку в Нацбанк Украины.

ПМЭФ-2017: главные контракты

Теги: активы , Внешэкономбанк , Банки
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