РАН предложила три поправки в закон о выборах главы организации

В Госдуме прошла встреча исполняющего обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова и главы думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. В ходе этих переговоров они, как сообщает корреспондент РБК, обсудили подготовку поправок в закон «О науке», которые предполагают изменение порядка выборов главы РАН.

Как уточнил РБК Козлов, на встрече, в частности, было обсуждено внесение в документ трех поправок. Одной из них, по его словам, является инициатива о том, что президент академии наук должен выбираться «простым большинством голосов», а не двумя третями, как сейчас.

«Другое предложение [заключается в том], что кандидатуры должны пройти согласование в правительстве», — добавил Козлов. «И третье — чтобы избранный общим собранием президент РАН избирался президентом Российской Федерации», — отметил и.о. главы академии наук, выразив надежду на то, что все эти инициативы поддержит Госдума.​

Никонов, в свою очередь, на это заявил, что рассчитывает, поправки в закон о РАН, касающиеся выборов главы академии, нижняя палата парламента примет «уже в начале следующей недели».

«Поскольку это закон федерального ведения, рассылки длительной не потребуется», — пояснил депутат, добавив, что «есть все основания надеяться» — 25 сентября РАН проведет выборы президента на основании нового закона.

При этом ранее, 30 мая, о том, что президент России Владимир Путин исключил назначение главы РАН правительством или главой государства, заявил его помощник Андрей Фурсенко. «Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — подчеркнул он после встречи российского лидера с академиками РАН.