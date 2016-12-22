Бондарчук станет режиссером фильма по сценарию Высоцкого

Режиссер Федор Бондарчук до 2019 года снимет картину по сценарию певца Владимира Высоцкого и драматурга Эдуарда Володарского. Об этом, как сообщает «РИА Новости», рассказал продюсер фильма Александр Роднянский во время презентации в Фонде кино.

По словам Роднянского, картина будет называться «Венские каникулы». «Это история чрезвычайно любопытная. Сценарий был написан в конце 1970-х годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским. Это единственная вещь, написанная Высоцким для себя и еще для трех артистов. Речь тогда шла о Жераре Депардье, Даниеле Ольбрыхском и Вахтанге Кикабидзе», — рассказал он.

Сюжет фильма будет посвящен последним дням Великой Отечественной войны. В нем три героя, русский, немец, и француз, совершают побег из концентрационного лагеря.

Бюджет картины должен составить 750 млн руб. Из них 300 млн руб. планируется получить в Фонде кино на безвозвратной основе. Фильм выйдет на экраны в конце 2018 года — начале 2019 года.

Ранее стало известно, что российские кинопроизводители переснимут фильм «Человек-амфибия» в адаптации для китайского рынка. Съемки картины будут проходить в Китае, Крыму и Подмосковье. Соглашение о съемках подписали гендиректор «Главкино», старший вице-президент банка ВТБ Владислав Мельников, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук и президент Русско-китайского фонда развития культуры и образования Цуй Шань.