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В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов
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В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов
Общество, 13:29
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В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов

Полиция Бразилии конфисковала нелегальную партию из 60 автоматов в международном аэропорту Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает телеканал G1 Globo.

По данным полиции, из Майами в Бразилию под видом нагревателей для бассейнов пытались ввезти 45 автоматов АК-47, 14 автоматических винтовок AR-15 и одну автоматическую винтовку G3.

По информации Института общественной безопасности Бразилии, это одна из крупнейших незаконных партий оружия за последние 10 лет. Как заявил секретарь департамента государственной безопасности Бразилии Роберто Са, за последние 150 дней в Рио-де-Жанейро полиция изъяла 250 винтовок.

Теги: Бразилия , конфискация , Рио-де-Жанейро , Оружие
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