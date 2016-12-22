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Власти Москвы решили установить туалеты на 25 станциях метро
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Власти Москвы решили установить туалеты на 25 станциях метро
Общество, 13:04
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Власти Москвы решили установить туалеты на 25 станциях метро

​На 25 станциях московского метро появятся туалеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Пилотный проект модульного туалетного комплекса уже установлен в переходе между станциями «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина». «Туалет здесь находится за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции. За услуги можно расплатиться картой «Тройка», — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Всего в метро планируют установить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками. Электронный аукцион на право установки туалетных комплексов пройдет в июне, после чего победитель, согласно договору, должен будет начать размещать туалеты на станциях в течение 60 дней. Всего выбрано 38 площадок на 25 станциях. В переходе между «Библиотекой имени Ленина», «Александровским садом» и «Боровицкой» планируется установить 8 кабинок. На «Пушкинской», «Краснопресненской» и в переходе с «Белорусской» Кольцевой линии на Замоскворецкую установят 4 туалета. На остальных станциях будет установлено 1-2 туалета.

В список станций входят: «Чкаловская», «Менделеевская», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Китай-город» (Таганско-Краснопресненской линии) «Третьяковская» (Калужско-Рижской линии), «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект мира» (Калужско-Рижской линии), «Комсомольская» (Сокольнической линии), «Киевская» (Филевской линии), «Краснопресненская», «Таганская» (переход), «Цветной бульвар», «Сокольники», «Кропоткинская», «Чеховская», «Белорусская» (переход), «Деловой центр», «Парк культуры» (Сокольнической линии), «Семеновская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Маяковская», «Парк Победы» (Арбатско-Покровской линии).

О том, что на станциях появятся бесплатные общественные туалеты, рассказал пресс-секретарь начальника столичного метро Андрей Кружалин агентству городских новостей «Москва» в апреле 2016 года. По его словам, эксперимент показал, что туалет востребован среди пассажиров метро.

Первый общественный туалет в столичном метро появился на станции «Проспект мира» в сентябре 2015 года. Он был закрыт в ноябре 2015 года. По словам первого замначальника метрополитена Юрия Дегтярева, это был пилотный проект, с помощью которого руководство метро должно было определить, насколько туалеты востребованы среди пассажиров.

Теги: Власти Москвы , общественный туалет , Московский метрополитен
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