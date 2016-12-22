Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» при реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому голоса жителей пятиэтажек, которые не высказались, как, по их мнению, стоит поступить с их домом по программе реновации, будут распределены при проведении программы пропорционально голосам, поданным «за» и «против». Документ опубликован на сайте столичной администрации.

В соответствии с ним изменения, в частности, вносятся в порядок учета мнения населения по проекту программы реновации.​ «Голоса квартир, ни один из собственников или нанима­телей, по договору социального найма которых не принял участие в голосовании, учитываются пропорционально голосам квартир, которые учитываются как проголосовавшие «за» или «против», — говорится в тексте постановления.

О том, как голоса «молчунов» повлияют на решение по реновации, Собянин рассказал 1 июня. В этот же день был подписан документ об изменении учета голосов жителей, однако на сайте мэрии города это постановление было размещено в пятницу, 2 июня.

При этом прежде столичные власти заявляли, что воздержавшиеся от голосования по этому вопросу москвичи будут считаться проголосовавшими за включение своей пятиэтажки в программу реновации.