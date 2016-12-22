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Греф заявил о безальтернативности экономической программы Кудрина
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Греф заявил о безальтернативности экономической программы Кудрина
ПМЭФ-2017, 12:20
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Греф заявил о безальтернативности экономической программы Кудрина

Программа экономического развития России, подготовленная Центром стратегических разработок Алексея Кудрина не имеет альтернатив на настоящий день. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 рассказал глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, помимо программы Кудрина были также подготовлены программы «Столыпинского клуба» и Академии наук, однако возможности реализовать их нет. «Могу сказать, что там (в программе ЦСР. — РБК) есть целый ряд подходов, с которыми можно и нужно, наверное, спорить, но с точки зрения профессиональной я не вижу никакой возможности прибегать к тем методам, которые предлагаются к программе «Столыпинского клуба», или программе, которая предлагается группой авторов из Академии наук», — заявил Греф.

По словам Грефа, причина этому — «гигантский разрыв» между пунктами различных программ. «Это наша проблема, что разрыв между пунктами программы просто гигантский, у нас недостаточно профессиональной дискуссии, которая находилась бы в каком то фокусе, в каком то коридоре. Нельзя каждый раз обсуждать политику, которая бы расходилась на 180 градусов, куда идти — вперед или назад», — пояснил Греф.

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Экономическую программу, разработанную ЦСР, Алексей Кудрин представил Владимиру Путину 30 мая. Кроме того, президенту также были предложены программы, разработанные экспертными группами бизнес-омбудсмена Бориса Титова и российского правительства.

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Теги: Герман Греф , Алексей Кудрин
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