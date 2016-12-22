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Рособрнадзор запретил прием студентов в два вуза
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Рособрнадзор запретил прием студентов в два вуза
Общество, 11:49
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Рособрнадзор запретил прием студентов в два вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в два частных вуза и еще один частично лишил государственной аккредитации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Прием студентов был запрещен в Байкальский гуманитарный институт и Институт международной торговли и права в Москве. Меры были приняты из-за того, что вузы не выполнили предписания ведомства в установленные сроки.

Ректор Института международной торговли и права в Москве Олег Гаврюшин в беседе с РБК подтвердил, что сейчас прием в вуз запрещен Рособрнадзором. Он заявил, что выявленные Рособрнадзором нарушения ​были исправлены. «Мы уверены, что мы исправили нарушения, но при повторной проверке Рособрнадзор отказался признавать факт исправления», — сообщил Гаврюшин. Он пояснил, что нарушения касались «шкалы оценивания при приеме в вуз». «Изначально мы не вносили шкалу оценивания предметов по ЕГЭ, теперь мы исполнили предписание и внесли ее в правила приема. В своей правоте, как и в том, что мы выиграем суд, мы уверены», — пояснил Гаврюшин.

Также Рособрнадзор частично лишил государственной аккредитации Московскую академию экономики и права по образовательным программам «Экономика и управление» (бакалавриат, магистратура) и «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура). Академия сможет продолжить обучать студентов по этим программам, но не сможет выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.

В начале мая 2017 года Рособрнадзор приостановил образовательные лицензии двух частных вузов: Московского областного гуманитарного института и Уральского финансово-юридического института. Также ведомство отозвало лицензию у красноярского филиала Университета Российского инновационного образования. Кроме того, в частной Международной академии бизнеса и новых технологий была лишена государственной аккредитации программа «Юриспруденция» (бакалавриат). Меры были приняты после проведения проверок с 5 по 11 мая.

Теги: образование , Рособрнадзор , вузы , Минобразование
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