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ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты
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ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты
ПМЭФ-2017, 11:53
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ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Центробанк изучает возможность создания в России национальной криптовалюты, несколько пилотных проектов уже разрабатываются. Об этом на ПМЭФ-2017 рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.

Зампред ЦБ пояснила: «Под цифровой валютой понимается национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в бумажных носителях, которая у нас есть сейчас в кошельке».

По словам Скоробогатовой, создание национальной виртуальной валюты в России возможно на основе технологии распределенных реестров. «Пока мы изучаем эту возможность, делаем несколько пилотных проектов, которые дадут понимание, как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты», — рассказала Скоробогатова.

При этом она отметила, что конкретное обсуждение введения криптовалюты в России будет возможно только после того, как будут созданы соответствующие наработки. «Более подробно мы можем вернуться к этой теме через два-три года, когда мы будем иметь наработки и сможем с вами поделиться, как это может быть», — заявила зампред ЦБ.

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О том, что правительство обсуждает возможность введения в России национальной криптовалюты, стало известно 27 мая. Эту инициативу Росфинмониторинг обсуждает с представителями банков и Минфина.

Ранее, 25 мая, Скоробогатова рассказала, что ЦБ предлагает признать криптовалюты цифровым товаром и ввести их налогообложение. Она отметила, что их бесподконтрольная эмиссия может стать угрозой для российской экономики. В апреле в ЦБ также заявили о преждевременности легализации оборота цифровых валют в России. При этом начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев заявил, что определенность по этому вопросу будет достигнута в 2018 году.

Теги: Центробанк , криптовалюта
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