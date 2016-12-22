ФСБ задержала подозреваемых в производстве крупной партии наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала группу из пяти человек, подозреваемых в организации преступной группы по производству синтетических наркотиков. Сотрудники службы нашли при задержании не менее 5,3 кг наркотиков, а также прекурсоры, реагенты и оборудование для производства.

Эта группа организовала подпольную лабораторию по производству наркотиков и продавала запрещенные вещества в интернете, говорится в сообщении ФСБ. Следственное управление ведомства возбудило дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса (производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.





Видео: ФСБ

«Принятыми мерами установлены организатор и активные участники ОПГ, местонахождение лаборатории, определены роль и участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществлявшейся ими противоправной деятельности», — заявили в ФСБ.

Задержанные действовали в Москве и Московской области, уточнили в ведомстве.