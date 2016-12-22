В Литве пограничники сняли с поезда четырех российских военных

Литовские пограничники сняли с поезда Калининград — Москва четырех российских военных. Об этом сообщает агентство BNS.

Инцидент произошел вечером 1 июня на литовском контрольном пограничном пункте в Кибартай (Чернышевское с российской стороны в Калининградской области). Сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГЛ) и военный из Центра контроля над передвижением литовской армии проверяли транзитный поезд Калининград — Москва, въезжавший в Литву из Калининградской области.

«При проверке документов пограничники обнаружили, что в одном из купе поезда находятся четверо российских военных в гражданской одежде», — сообщил BNS представитель по связям с общественностью СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

По законам Литвы, группа военных из четырех и более человек, следующая транзитом через Литву, считается военным отрядом. В таких случаях требуется разрешение на проезд через страну, которого у российских военных не было. Их сняли с поезда и пересадили на другой поезд до Калининградской области.

В апреле 2017 года в Литве прошли учения по борьбе с диверсантами. В учениях принимали участие около 700 полицейских и сотрудников правоохранительных органов. В качестве диверсантов выступали «зеленые человечки». Как рассказал изданию Lrytas министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, «люди в зеленом симулировали вторжение в Литву, высадившись с поезда».