Москвичи сообщили о выпавшем в столице снеге
Общество, 11:28
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Москвичи сообщили о выпавшем в столице снеге
В Москве 2 июня зафиксированы осадки в виде града и снега с дождем, об этом пишут жители города в соцсетях.
«А у нас град и дождь со снегом», — пишет пользователь Facebook, поясняя, что находится в Москве в районе метро «Тульская».
Другой пользователь опубликовал на своей странице в Instargram видео, где видно, что на улице идет снег. «А вот и снежок подвезли. Любуйтесь и не завидуйте», — пишет он.
https://www.instagram.com/p/BU1FIyMAvbt/
Еще одно видео опубликовал пользователь, который находится в районе аэропорта Внуково. «2 июня. Что за фигня», — говорится в сопроводительном комментарии.
https://www.instagram.com/p/BU1FU75g7_e/
В то же время заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков заявил РБК, что на метеостанциях центра снег не зафиксирован. Он добавил, что к субботе ожидается северо-западный порывистый ветер и понижение температуры до плюс 3–5 градусов.
28 мая синоптики предупреждали о мокром снеге в Московской области в выходные, однако эти опасения специалистов не оправдались.
До этого в последний раз снег выпадал в Москве 12 мая. Из-за похолодания была возобновлена подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. По данным синоптиков, в этом году в мае в столице выпало более 94% месячной нормы осадков.