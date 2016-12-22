Москвичи сообщили о выпавшем в столице снеге

В Москве 2 июня зафиксированы осадки в виде града и снега с дождем, об этом пишут жители города в соцсетях.



«А у нас град и дождь со снегом», — пишет пользователь Facebook, поясняя, что находится в Москве в районе метро «Тульская».





https://www.instagram.com/p/BU1FIyMAvbt/

https://www.instagram.com/p/BU1FU75g7_e/