Прокуратура Украины задержала похитивших за $17 млн россиянина

Украинская прокуратура задержала похитителей россиянина, которые требовали за него выкуп в $17 млн, об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.





Как следует из сообщения, в состав преступной группы входил начальник районного отдела полиции. Вместе с подельниками он пытался организовать похищение россиянина за денежное вознаграждение в $17 млн.«Из-за преследования российскими властями россиянин переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом», — говорится в сообщении украинского генпрокурора.Он отметил, что злоумышленники были задержаны во время получения аванса в размере $100 тыс., который предоставлялся «на выполнение преступных действий».Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы, заключил Луценко.