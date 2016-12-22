Рогозин назвал данные о назначении главы Байконура «преждевременными»

Курирующий космическую область вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что комментировать назначение на должность главы администрации города Байконура бывшего руководителя агентства Росграница Константина Бусыгина преждевременно. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер рассказал «РИА Новости».

«Пока официального решения не объявлено по главе Байконура», — пояснил Рогозин.

Ранее 2 июня о назначении Бусыгина главой города со ссылкой на собственные источники сообщала газета «Коммерсантъ». По словам собеседников издания, кадровые перестановки могли произойти из-за того, что работой нынешнего главы администрации Байконура Анатолия Петренко оказался недоволен Рогозин.

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О том, что Бусыгин стал главой администрации города, «РИА Новости» также подтверждал источник в космической отрасли. По его данным, решение о назначении экс-главы Росграницы вступило в силу 30 мая.

В пятницу, 2 июня, эту информацию подтвердил источник агентства «Интерфакс» в администрации Байконура. «Ожидается, что Константин Бусыгин должен будет вступать в должность <...> 8 июня», — уточнял он.​