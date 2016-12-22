Песков рассказал о будущем России после 2018 года

Принципиальных изменений в России после президентских выборов 2018 года не ожидается, при этом, «скорее всего, все будет хорошо». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков рассказал о перспективах России после выборов во время общения с журналистами на ПМЭФ-2017. Пресс-секретарь президента заявил, что «все продолжат работать, как работали, и, скорее всего, все будет хорошо».

Также Песков прокомментировал итоги голосования на пресс-завтраке Сбербанка на ПМЭФ, на котором около половины участников связали успех реформ в России с приходом новых лиц в руководство страны. Песков отметил, что решение о создании новой команды будет принимать победитель президентских выборов в 2018 году. «Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», — заявил он.

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Выборы нового президента в России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма. Действующий глава государства Владимир Путин пока не заявил, будет ли он принимать участие в выборах. В интервью французской газете Le Figaro 30 мая он назвал преждевременным вопрос о кандидатах на выборах 2018 года. По данным опроса Левада-центра, опубликованного 29 мая, за Владимира Путина готовы проголосовать 63% россиян, причем среди тех, кто уже сделал свой выбор, уровень поддержки Путина достиг 82%.