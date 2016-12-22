Дворкович назвал возможные сроки договоренности по турецким томатам

Россия и Турция продолжат летом консультации по вопросу допуска на российский рынок томатов, они могут завершиться успешно. Но даже в случае достижения соглашения объем поставок будет небольшим, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Петербургском международном экономическом форуме.

«Консультации, думаю, будут идти в течение лета, и мы сможем выйти на какую-то договоренность. Но я не ожидал бы каких-то очень высоких объемов поставок. Все равно они будут достаточно ограниченными, если мы придем к соглашению», — приводит его слова «Интерфакс».

Дворкович заявил, что на российском рынке наблюдается нехватка томатов в период с ноября по апрель, поэтому консультации с Анкарой будут вестись до этого времени. Но Россия не испытывает сильной необходимости в поставках из Турции, подчеркнул вице-премьер, поскольку может импортировать их из других стран. «Но турецкие томаты просто дешевле, и для наших переработчиков выгоднее у них покупать продукцию», — добавил он.

Отменить ограничения в торговле между Россией и Турцией договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 3 мая. Но в силе осталось российское эмбарго на турецкие помидоры, Путин объяснил это интересами российских сельхозпроизводителей. Дворкович по итогам встречи президентов допускал, что запрет на поставки томатов может сохраняться в течение трех-пяти лет, но заявил, что власти могут разрешить импорт в те периоды, когда у российских производителей падает объем производства.