Усманов ответил Навальному о цензуре в «Коммерсанте»

Пресс-служба Алишера Усманова ответила на обвинения политика Алексея Навального, обвинившего миллиардера в введении цензуры в издательском доме «Коммерсантъ». Сообщение пресс-службы Усманова поступило в распоряжение РБК.

В пресс-службе подчеркнули, что «никакой цензуры господин Усманов в своих медиаактивах не «насаждал». В сообщении отмечается, что бывший главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский покинул издательский дом в 2011 году «по соглашению сторон». «Со стороны господина Навального никаких доказательств того, что Усманов «насаждает цензуру», представлено не было. Более того, материал, который стал предметом этического конфликта, ни до, ни после не подвергался цензуре и до сих пор есть в открытом доступе на сайте ИД «Коммерсантъ», — говорится в сообщении пресс-службы Усманова.

Максим Ковальский покинул должность главреда журнала «Власть» в 2011 году, после того как издание опубликовало фотографию избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Путина. Публикацию фотографии главный акционер издания Усманов назвал «хулиганством». Увольнение Ковальского произошло 13 декабря 2011 года. Позднее, 16 декабря, увольнение было отменено. Стороны приняли решение, согласно которому Ковальский покинул свой пост на основании соглашения сторон.

В своем расследовании Алексей Навальный заявил, что Усманов ввел цензуру в «Коммерсанте». Требование опровергнуть эту информацию стало одним из пунктов иска о защите чести и достоинства миллиардера, который суд удовлетворил 31 мая.

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным