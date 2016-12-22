СКР возбудил уголовное дело о гибели двух человек в перестрелке в Москве

В связи с гибелью двух человек в перестрелке на западе Москвы Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). «По версии следствия, ночью с 1 на 2 июня 2017 года в лесополосе, расположенной вблизи улицы Крылатские холмы в городе Москве, между группой мужчин произошел конфликт с использованием холодного и огнестрельного оружия. В результате конфликта от полученных огнестрельных и ножевых ранений двое мужчин скончались в больнице, еще трое госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении СКР.
О стрельбе в московском районе Крылатское стало известно ранее 2 июня. Перестрелка произошла около дома 15 на улице Крылатские холмы. По меньшей мере два человека получили ножевые ранения, несколько человек получили ранения из огнестрельного оружия. Обстоятельства случившегося выясняются.