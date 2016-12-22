Белый дом попросил Верховный суд США восстановить миграционный указ

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с требованием восстановить действие запрета на въезд в страну граждан шести мусульманских стран. В Белом доме просят пересмотреть решение Четвертого окружного апелляционного суда США, который отказался восстановить действие указа Трампа, сообщает Financial Times.
Также Белый дом попросил суд отменить еще один вердикт, который вынес Федеральный суд штата Гавайи. 30 марта он бессрочно продлил решение блокировать указ Трампа.
Представитель Минюста США Сара Исгур Флорс заявила, что в президентской администрации убеждены в законности указов Трампа.
Дональд Трамп подписал две версии указа об ужесточении миграционных правил. Первый, подписанный в январе, запрещал въезд в США иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приемов беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.
После этого Трамп в марте подписал новую редакцию указа: на 90 дней запрещался въезд в США жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение было сделано для лиц, уже получивших визу или вид на жительство. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Но этот закон заблокировал суд Гавайи.