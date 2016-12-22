Количество жертв перестрелки на западе Москвы увеличилось до двух человек

Число погибших в результате перестрелки на западе столицы увеличилось до двух человек, об этом «РИА Новости» рассказал представитель главного управления МВД по Москве.
«В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм», — заявил он.
О перестрелке в районе Крылатское на западе столицы стало известно ранее 2 июня. Сам инцидент, как пояснили в полиции, произошел ночью возле дома №15 на улице Крылатские холмы. Потасовка, по данным сотрудников правоохранительных органов, случилась между «двумя группами людей».
Прежде было известно о трех пострадавших в результате происшествия и одном погибшем. Обстоятельства конфликта выясняются.