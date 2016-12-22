СМИ узнали о назначении экс-главы Росграницы главой Байконура

Экс-глава агентства Росграница Константин Бусыгин будет назначен главой администрации города Байконура. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».
Город Байконур, в котором расположен одноименный космодром, расположен на территории Казахстана. Однако Россия арендовала его на срок до 2050 года. Решение о назначении главы городской администрации принимается совместно президентами России и Казахстана.
Как сообщает «Коммерсантъ», работой нынешнего главы администрации города Анатолия Петренко оказался недоволен вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую область. В связи с этим было принято решение сменить руководителя администрации. На этот пост был выдвинут Бусыгин. Ранее он не имел опыта работы в космической отрасли. В то же время он имеет опыт работы в администрации в Москве — Бусыгин работал заместителем префекта Западного административного округа и главой управы Солнцево.
Ранее в апреле президент Путин заявил о расширении сотрудничества с Казахстаном при использовании Байконура. Он отметил, что это повлечет за собой корректировку планов использования космодрома Восточный.