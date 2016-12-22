Клинтон назвала выход США из Парижского соглашения «исторической ошибкой»

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату является «исторической ошибкой». Об этом заявила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в своем Twitter.

«Историческая ошибка. Весь мир движется вперед по проблеме изменения климата. Решение выйти из Парижского соглашения оставляет американских рабочих их семьи позади», — заявила Клинтон

О выходе США из климатического соглашения Дональд Трамп объявил накануне, 1 июня. По словам президента, в нынешнем виде соглашение не выгодно для США. Трамп утверждает, что если США продолжат действовать в соответствии с соглашением, то к 2025 году страна потеряет 2,7 млн рабочих мест. При этом президент США отметил, что намерен вести переговоры о перезаключении соглашения на более выгодных условиях.

О своем сожалении в связи с решением Трампа уже заявил экс-президент США Барак Обама, в период правления которого соглашение было подписано. Действия Белого дома также осудили в Евросоюзе.

Парижское соглашение было заключено в 2015 году при участии 196 стран мира. Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения климатических проблем.