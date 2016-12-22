СМИ сообщили о 13 пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

В результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области пострадали 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На трассе столкнулись два автобуса, в одном из которых находились дети. Как сообщает портал Life, автобус со школьниками направлялся из Паново в сторону Москвы. Вторым автобусом стал рейсовый автобус Рязань — Домодедово. «На 105-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись автобусы Scania и MAN. Предварительно, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей, находившихся в автобусе Scania», — сообщил источник в экстренных службах.

В рейсовом автобусе MAN находились 11 человек. Среди пострадавших есть также водитель этого автобуса.

В Оренбургской области 31 мая в ДТП с участием скорой погибли два человека, один пострадал. Автомобиль с медиками опрокинулся в кювет после столкновения с легковой машиной.