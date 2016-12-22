Путин назвал неправильными действия Сноудена

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну выразил несогласие с действиями Эдварда Сноудена, который трудился в Агентстве национальной безопасности США, а затем публично рассказал о том, как эта спецслужба нарушала закон. «Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше», — сказал глава государства.

При этом Путин считает, что Сноуден не является предателем, поскольку он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб его народу.

Президент России также согласился со Стоуном, что АНБ в своих методах зашло слишком далеко. «Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами — это неприлично», — сказал он.

Эдвард Сноуден, сбежавший из США, получил убежище в России. Это произошло после того, как во время пересадки в московском аэропорту, его паспорт был аннулирован американскими властями, и он лишился возможности переехать в другую страну.

Полная версия интервью Путина Оливеру Стоуну будет показана в виде документального фильма из четырех частей, которые начнут показывать на канале Showtime с 12 июня. В настоящее время Showtime выкладывает в интернет лишь отдельные части.