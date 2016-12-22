ВМС США приняли на вооружение авианосец нового типа

На вооружение флота США поступил атомный авианосец USS Gerald Ford, сообщает пресс-служба ВМС США. Конечная стоимость нового корабля составила $12,9 млрд.

Авианосец был заложен еще в 2009 году на верфи города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния. Он должен был быть достроен и передан флоту еще в 2016 году, однако его ввод в строй произошел с опозданием в 15 месяцев. USS Gerald Ford стал первым новым авианосцем ВМС США с 2009 года, когда американскому флоту был передан USS George Bush. Одновременно он станет первым атомным авианосцем нового одноименного типа. На вооружении флота США эти авианосцы должны заменить авианосцы класса Nimitz.

В передаче авианосца флоту приняли участие представители командования флота и его проектировщики. Ожидается, что он будет полностью готов к выполнению своих функций к 2020 году.

В конце апреля Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки. Его постройка заняла порядка четырех лет​.