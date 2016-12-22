Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года

Один из фондовых индексов Японии Nikkei на открытии торгов 2 июня обновил максимум с августа 2015 года. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, индекс вырос на 1,3% до 20 115,23 пункта. «Японские акции поднялись бы до такого уровня раньше, если бы мы не видели глобальные риски и рост иены», — сказал представитель компании Mitsubishi.
При этом аналитики опасаются последствий расследования ФБР США по делу «российского вмешательства» и взаимодействия окружения Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов в прошлом году, что может привести к последствиям в финансовой сфере, подчеркивает агентство.
Ранее индекс Nikkei, значение которого рассчитывается исходя из цен на акции 225 ведущих компаний страны, на открытии торгов 8 мая вырос на 1,9% и обновил максимум с декабря 2015 года. Это произошло после победы Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции, сообщал телеканал CNBC.