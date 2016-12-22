Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,71 56,28 EUR Нал. 63,70 63,06 USD Бирж. 56,39 -0,18 EUR Бирж. 63,22 -0,41 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,38 -0,04% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7543,77 +0,32%
Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года
Лента новостей
Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года 06:47, Финансы Мадуро заявил о вынесении новой конституции Венесуэлы на референдум 06:01, Политика Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин 05:53, Общество СМИ сообщили о гибели двух человек при стрельбе в отеле на Филиппинах 05:33, Общество Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным 05:13, Политика СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост 05:00, Финансы Cуд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Макеева 04:44, Общество СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии 04:18, Общество Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы 03:48, Общество Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 03:36, Технологии и медиа СМИ узнали детали плана задержанных членов ИГ атаковать московское метро 03:31, Общество CNN узнал о выделении США бомбардировщиков B-52 для учений НАТО 03:16, Политика Илон Маск сообщил о выходе из экспертных советов при президенте США 02:31, Политика WSJ узнала о создании в Белом доме специальной группы по «делу России» 02:31, Политика Praxair и Linde достигли соглашения о слиянии компаний 02:10, Бизнес SpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКС 01:43, Технологии и медиа Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе 01:33, Политика Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату 01:02, Политика Навальный назвал хамством предложение о переносе места проведении митинга 00:25, Политика СКР отказался заводить дело по данным о домогательствах в школе в Москве 00:17, Общество Социологи рассказали о низком интересе молодежи в соцсетях к политике 00:00, Политика Полиция Филиппин исключила версию теракта в отеле Resorts World Manila 01 июн, 23:37, Общество «Королева интернета» назвала главные тренды 2017 года 01 июн, 23:30, Технологии и медиа Павлюченко объяснил причины драки с легионером «Локомотива» 01 июн, 23:14, Спорт МВД Украины заявило о даче показаний стрелявшего в россиянина в Киеве 01 июн, 23:03, Общество Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 01 июн, 22:42, Политика ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин 01 июн, 22:22, Общество Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука 01 июн, 22:17, Технологии и медиа
Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года
Финансы, 06:47
0
Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года

Один из фондовых индексов Японии Nikkei на открытии торгов 2 июня обновил максимум с августа 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, индекс вырос на 1,3% до 20 115,23 пункта. «Японские акции поднялись бы до такого уровня раньше, если бы мы не видели глобальные риски и рост иены», — сказал представитель компании Mitsubishi.

При этом аналитики опасаются последствий расследования ФБР США по делу «российского вмешательства» и взаимодействия окружения Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов в прошлом году, что может привести к последствиям в финансовой сфере, подчеркивает агентство.

Ранее индекс Nikkei, значение которого рассчитывается исходя из цен на акции 225 ведущих компаний страны, на открытии торгов 8 мая вырос на 1,9% и обновил максимум с декабря 2015 года. Это произошло после победы Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции, сообщал телеканал CNBC. 

Теги: Акции , Биржа , ТФБ
Главное
Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин Общество
Материалы по теме
Nikkei взлетел до максимума с декабря 2015 года на фоне поражения Ле Пен Финансы
Индекс Nikkei в долларовом выражении вырос до максимума за 17 лет Финансы
Японский Nikkei рухнул на 8% после победы сторонников Brexit Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку