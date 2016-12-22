СМИ сообщили о гибели двух человек при стрельбе в отеле на Филиппинах

Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле. Ранее местная полиция назвала инцидент вероятным ограблением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.
Сообщается, что предположительно один человек погиб от удушья, второй человек скончался при пожаре. Однако не уточняется, является ли погибший при пожаре предполагаемым грабителем. Ранее стало известно, что нападавший мужчина покончил жизнь самоубийством, совершив самоподжог.
Инцидент произошел 1 июня, неизвестный открыл стрельбу в Resorts World Manila. Сотрудник филиппинского Красного креста сообщал, что в результате случившегося пострадали не менее 25 человек. Позднее ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
В свою очередь полиция Филипинн опровергла версию теракта, сообщив о вероятной попытке ограбления комплекса. Начальник полиции уточнял, что предполагаемый грабитель не направлял оружие в сторону людей, а заявление ИГИЛ (запрещена в России) было сделано с целью «пропаганды террористической группировки».