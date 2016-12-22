Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным

Конгрессмены-демократы США потребовали отозвать допуск у советника и зятя президента ​США Джареда Кушнера. ​Соответствующее письмо, которое подписали 52 конгрессмена, опубликовал на своем сайте член палаты представителей Джерольд Надлер.

Демократы со ссылкой на «многочисленные публикации в прессе» утверждают, что Кушнер является субъектом расследования ФБР по поводу «возможного сговора» между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Дональда Трампа.

«Если Белый дом думает, что он стоит выше закона, то он глубоко ошибается. Мы должны добраться до сути в деле о вмешательстве России в наши выборы [президента]. То, что высокопоставленные чиновники Белого дома скрывают информацию о предыдущих контактах с российскими агентами—или любыми другими иностранными агентами — абсолютно неприемлемо», — сказано в сообщении.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о том, что Джаред Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку установить «секретные каналы связи» с Москвой через дипломатические средства связи. На этой встрече, по данным источников газеты, также присутствовал экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

​В конце мая Дональд Трамп заявил, что он доверяет своему советнику. «Джаред делает серьезную работу для страны. Я полностью ему доверяю. Фактически его уважают все, и он работает над программами, которые помогут сэкономить нашей стране миллиарды долларов. Добавлю к этому, возможно, самое главное — он хороший человек», — сообщал президент.