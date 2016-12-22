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Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов
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Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов
Технологии и медиа, 03:36
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Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов

Космический корабль для туристов VSS Unity, созданный на основе предыдущей версии SpaceShipTwo, успешно завершил девятый испытательный полет корабля. Это был пятый раз, когда VSS Unity осуществил «скользящий полет». Об этом компания сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает компания, корабль сумел приземлиться после отделения от несущего его самолета без помощи реактивных двигателей. 

Перый испытательный полет корабля американской компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic прошел в декабре прошлого года. Сообщалось, что общий полет туристического корабля продлился 1 час 20 минут, при этом в течение 10 минут VSS Unity, отделившись от носителя, находился в свободном полете. После этого аппарат успешно приземлился. 

 

Теги: Virgin Galactic , Космос
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